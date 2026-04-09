Służby w czwartek wypompują amoniak z wykolejonej cysterny

Operacja przepompowania amoniaku z wykolejonej cysterny odbędzie się w czwartek - potwierdził rzecznik PKP PLK. Skład, przewożący niebezpieczny ładunek, wykoleił się na stacji Szczecin-Stołczyn w sobotę.

Do zdarzenia doszło na trasie Police-Chemia - Mościce-Azoty. Cała procedura przepompowania amoniaku jest przygotowana. Zajmą się tym specjalne służby.Akcja może potrwać wiele godzin mówi - Bartosz Pietrzykowski, rzecznik PKP PLK.- Został ściągnięty specjalny zespół chemiczny z Puław. Ze względów bezpieczeństwa tej cysterny, która się wykoleiła, będzie przepompowanie ładunku do kolejnej cysterny, tak żeby potem można już bezpiecznie tą pustą wkoleić. Cała procedura przepompowania potrwa minimum 5 godzin - powiedział rzecznik PKP PLK.Jak ustaliły służby, uszkodzona została infrastruktura kolejowa. Jej naprawa może potrwać dużej niż wstępnie zakładano.- W wyniku zderzenia doszło do uszkodzenia elementów infrastruktury, między innymi toru, rozjazdu. Szacunki są takie, że być może przywrócenie ruchu nastąpi nawet w poniedziałek - dodał Pietrzykowski.Ruch pociągów na tej trasie nadal jest wstrzymany.