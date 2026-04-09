Ruchliwa ulica na Warszewie bez przejścia dla pieszych. Mieszkańcy: bardzo szybko jeżdżą [ZDJĘCIA]

Region Krzysztof Cichocki

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
"Tu się biega na własne ryzyko" – mówią mieszkańcy szczecińskiego Warszewa. Na skrzyżowaniu ulic Rostockiej i Korony Północnej piesi nie mają jak się przemieszczać, bo nie ma wyznaczonego przejścia.
Codziennie trzeba przebiegać między samochodami – podkreślają mieszkańcy. W okolicy są sklepy, paczkomaty i osiedla, więc ruch pieszych jest spory, a dzieci często muszą lawirować między autami.

- Przydałoby się tutaj przejście. Przydałoby się. - Oczywiście. Teraz mam problem, bo wychodzę z tego osiedla i nie mam jak przejść, muszę przebiegać. - Całe osiedle, dużo ludzi i wszyscy tutaj przechodzą na dziko. - Tu sporo jest rodzin, 80 domów, więc dzieci jest trochę, idą do szkoły. Niebezpiecznie. - Tutaj po po prawej stronie nie ma chodnika. - Paczkomaty, sklepy. - Samochodów też tutaj całkiem sporo jeździ. Bo to jest dosyć ruchliwa ulica. - Właśnie teraz będę musiała przebiec, będę musiała tak stać, patrzeć, czy nic nie jedzie i szybko przebiec, bo tam muszę iść do osiedla. - Bardzo szybko jeżdżą. Są takie samochody, że jadą, że aż strach stojąc na poboczu. Niektórzy mkną setką - mówią mieszkańcy.

Zgłosiliśmy sprawę do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie. Będziemy wracać do tematu.

Edycja tekstu: Michał Król
Relacja Krzysztofa Cichockiego.

