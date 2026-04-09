Przewoźnicy liczą się z wolnym spadkiem cen paliw

Region Informacyjna Agencja Radiowa

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Zachodniopomorscy przewoźnicy borykają się z wysokimi kosztami funkcjonowania. Wszystko przez astronomiczne ceny paliw.
Orlen obniżył hurtowe ceny paliw

Orlen obniżył hurtowe ceny paliw

Mimo, że hurtowa cena oleju napędowego ustabilizowała się na poziomie 6-ciu złotych i 80-ciu groszy, to jest to i tak o dwa złote więcej niż przed wybuchem kolejnej wojny.

Po ogłoszeniu zawieszenia broni hurtowa cena diesla spadła o kilkanaście groszy. To nic w porównaniu do tego jak na początku marca wyglądał wzrost cen, przypomina Dariusz Matulewicz, prezes Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych.

- To był wystrzał nigdy wcześniej nie widziany, nigdy takiej dynamiki wzrostu cen paliwa nie było. Niestety spadek cen będzie dużo dłuższy. Z tym się liczymy - powiedział Matulewicz.

Wiele firm walczy już o przetrwanie.

- Tak, są takie firmy, które są pod ścianą, nie wiedzą co robić, nie wiedzą jak podchodzić do tematu, czy jeździć, czy nie jeździć, czy wyjeżdżać, czy zostawić samochody na bazach i poczekać aż się uspokoi sytuacja. Finansowo bardziej się opłaca postawić samochody, natomiast wizerunkowo i chcąc utrzymać dotychczasowe kontrakty należy jeździć - dodaje.

Na rynkach światowych cena ropy minimalnie rośnie, ale nie przekracza 100 dolarów za baryłkę i jest o 10% niższa niż przed ogłoszeniem zawieszenia broni między USA i Iranem. To jednak wciąż dużo więcej niż przed rozpoczęciem wojny.

Edycja tekstu: Michał Tesarski
Relacja IAR

Najczęściej czytane

  1. Nocny pożar na os. Drzetowo-Grabowo. Nie żyje jedna osoba [ZDJĘCIA]
    (od 06 kwietnia oglądane 6165 razy)
  2. Zawiadomienie do UOKiK w sprawie Sky Garden
    (od wczoraj oglądane 5550 razy)
  3. Rezonans w szpitalu MSWiA dostępny dla pacjentów z klaustrofobią [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 03 kwietnia oglądane 5017 razy)
  4. Karambol i utrudnienia na S3 w kierunku Szczecina
    (od 03 kwietnia oglądane 3668 razy)
  5. S3 częściowo zablokowana
    (od przedwczoraj oglądane 3321 razy)
Służby wypompowują amoniak z wykolejonej cysterny na Stołczynie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Narkotyki w Gryficach. Zatrzymany 41-latek [WIDEO]
Piotr Krzyżankiewicz
Uczniowie XVI LO otworzyli Rekowerownię i pomogą w remoncie rowerów [WIDEO, ZDJĘCIA]
Wielkanocne śniadanie dla osób w kryzysie bezdomności [WIDEO, ZDJĘCIA]
Na pełne kwiaty magnolii jeszcze chwilę poczekamy [ZDJĘCIA, WIDEO]

