Przewoźnicy liczą się z wolnym spadkiem cen paliw

Zachodniopomorscy przewoźnicy borykają się z wysokimi kosztami funkcjonowania. Wszystko przez astronomiczne ceny paliw.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

Mimo, że hurtowa cena oleju napędowego ustabilizowała się na poziomie 6-ciu złotych i 80-ciu groszy, to jest to i tak o dwa złote więcej niż przed wybuchem kolejnej wojny.Po ogłoszeniu zawieszenia broni hurtowa cena diesla spadła o kilkanaście groszy. To nic w porównaniu do tego jak na początku marca wyglądał wzrost cen, przypomina Dariusz Matulewicz, prezes Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych.- To był wystrzał nigdy wcześniej nie widziany, nigdy takiej dynamiki wzrostu cen paliwa nie było. Niestety spadek cen będzie dużo dłuższy. Z tym się liczymy - powiedział Matulewicz.Wiele firm walczy już o przetrwanie.- Tak, są takie firmy, które są pod ścianą, nie wiedzą co robić, nie wiedzą jak podchodzić do tematu, czy jeździć, czy nie jeździć, czy wyjeżdżać, czy zostawić samochody na bazach i poczekać aż się uspokoi sytuacja. Finansowo bardziej się opłaca postawić samochody, natomiast wizerunkowo i chcąc utrzymać dotychczasowe kontrakty należy jeździć - dodaje.Na rynkach światowych cena ropy minimalnie rośnie, ale nie przekracza 100 dolarów za baryłkę i jest o 10% niższa niż przed ogłoszeniem zawieszenia broni między USA i Iranem. To jednak wciąż dużo więcej niż przed rozpoczęciem wojny.