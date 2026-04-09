Plan Ogólny. Więcej czasu dla Szczecinian na konsultacje

Do 20 kwietnia Miasto Szczecin na prośbę mieszkańców wydłużyło czas konsultacji społecznych dotyczących Planu Ogólnego.
To dodatkowy tydzień na zapoznanie się z projektem i składanie ewentualnych uwag. Plan dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
Korekty można składać online poprzez specjalny formularz lub osobiście w siedzibie Biura Planowania Przestrzennego.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
