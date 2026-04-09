Noblistka będzie gościć w Świnoujściu

Nadmorskie Świnoujście 18 kwietnia stanie się literacką stolicą Europy. Podczas Uznamskich Dni Literatury, po raz pierwszy w historii po polskiej stronie wyspy, zostanie wręczona prestiżowa Nagroda Translatorska.

Wydarzenie to uświetni swoją obecnością Olga Tokarczuk. Noblistka, przewodnicząca jury, osobiście wręczy wyróżnienie autorom przekładu „Lalki” Bolesława Prusa na język niemiecki.



To nie tylko święto książek, ale symboliczny moment „przekraczania granic”- festiwal po raz pierwszy tak mocno stawia stopę w Świnoujściu. - I co ważne, dla obywateli Polski wstęp na wydarzenie jest wolny mówi Bartek Wutke z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świnoujściu, partnera wydarzenia. - Całe wydarzenie to głównie wyspa Uznam, ale ta część niemiecka. Natomiast wracamy do tradycji tego, żeby spotkania odbywały się również po stronie polskiej. Gościć będziemy Olgę Otokarczuk. Będzie wręczała pierwszą taką nagrodę dla tłumaczy.



Żeby nie przegapić okazji - posłuchać noblistki i poznać kulisy powstawania przekładu, który zachwycił Europę, warto udać się po wejściówki na wydarzenie.



- Spotkanie odbędzie się w hotelu Interferie Medical Spa. Na to spotkanie obowiązują zaproszenia, które można odbierać w Miejskiej Bibliotece Publicznej w godzinach jej odwarcia - mówi Wutke.



Choć wstęp jest wolny, liczba miejsc jest ograniczona. Dlatego warto się pospieszyć.



