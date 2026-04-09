Pożar w gminie Resko

Pięć zastępów Państwowej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej brało udział w gaszeniu pożaru, który wybuchł się w okolicach miejscowości Siwkowice, w gminie Resko.

- W zdarzeniu tym nikt nie ucierpiał - pionformował kapitan Grzegorz Paluch z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie. - Stwierdzono, że pożarem objętych jest 1 ha nieużytków i około 4 ha poszycia leśnego. W działaniach gaśniczych uczestniczyły dwa samoloty gaśnicze typu Dromader oraz samochód patrolowo-gaśniczy Nadleśnictwa Resco.



Grzegorz Paluch poinformował także, że sytuacja na miejscu zdarzenia jest już opanowana.



