Szpital Miejski w Świnoujściu wprowadza segregację medyczną pacjentów

W świnoujskim Szpitalu Miejskim uszył pilotażowy program systemu triage, który ma usprawnić przyjmowanie pacjentów i skrócić czas oczekiwania na pomoc dla osób w stanach nagłych.

To system segregacji medycznej, dzięki któremu pomoc trafia w pierwszej kolejności do tych, których życie lub zdrowie jest najbardziej zagrożone.Teraz pacjenci trafiający na izbę przyjęć otrzymają kolorowe opaski - mówi Wiesława Kosińska, naczelna pielęgniarka świnoujskiego szpitala.- Najważniejszym kolorem to jest czerwony, pilność przyjęcia: natychmiast. Kolor żółty jest to stan pilny, czas oczekiwania do 60 minut, następnie jest kolor zielony do 120 minut i kolor niebieski do 240 minut - tłumaczy Kosińska.Co to oznacza dla pacjenta? Zamiast zasady „kto pierwszy, ten lepszy”, decydować będzie stan kliniczny chorego.- Nasza izba przyjmuje pacjentów przychodzących osobiście od jednej strony, a od drugiej strony przywożeni są karetkami pogotowia. Nie wiecie Państwo, co się dzieje za drzwiami - mówi naczelna pielęgniarka świnoujskiego szpitala.System triage (segregacja medyczna) to rozwiązanie, które pozwala personelowi medycznemu błyskawicznie ocenić stan zdrowia osób zgłaszających się po pomoc. Na oddziałach SOR jest obowiązkowy, w izbach przyjęć, jak w Świnoujskim szpitalu - dobrowolny.