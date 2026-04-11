Kiermasz Charytatywny Paczka Dla Bohatera [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Julia Nowicka

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Wozy strażackie i policyjne, grill i kiermasz książki - wszystkie te atrakcje w szczytnym celu: w szczecińskiej Agencji Mienia wojskowego przy ul. Sambora trwa Kiermasz Charytatywny Paczka Dla Bohatera.
Zebrane środki przeznaczone zostaną na wyjazd rehabilitacyjny dla 60 kombatantów.

- Potrzebowałem jakieś rozgrywki dla dziecka z samego rana, żeby się nie nudził. Mieliśmy nadzieję, że zobaczymy tutaj jakieś rzeczy związane z wojskowością, może jakieś maszyny... - Jest to okazja, żeby połączyć przyjemne z pożytecznym - mówili Szczecinianie.
- Co dobrego można zjeść? - dopytywała reporterka Radia Szczecin.
- Karkóweczka, kiełbaska, kaszanka. I babeczka marchewkowa i sernik na zimno...
- Kryminały, romanse, historyczne, bajki dla dzieci, książki dla dzieci i co kto sobie wymyśli, to sobie znajdzie - zachęcał wystawca książek.
- Jedenaste wakacje dla bohatera, 60 kombatantów z całego kraju, [zabieramy - przyp. rd.] jedenastu stulatków na wczasy do miejscowości Okole, województwo pomorskie, Klinika Walki z Bólem. Chcemy całkowicie poświęcić wyjazd, bo czas biegnie nieubłaganie. To jest nasz jedenasty wyjazd i chcemy się całkowicie skupić na zabiegach leczniczych, rehabilitacyjnych - podkreślił Tomasz Sawicki, organizator kiermaszu.

Kiermasz trwa do godziny 15. Za tydzień odbędzie się kolejna zbiórka na Pchlim Targu na Pogodnie, a za dwa tygodnie - w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Julii Nowickiej [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

  1. Zawiadomienie do UOKiK w sprawie Sky Garden
    (od 08 kwietnia oglądane 6750 razy)
  2. Nocny pożar na os. Drzetowo-Grabowo. Nie żyje jedna osoba [ZDJĘCIA]
    (od 06 kwietnia oglądane 6355 razy)
  3. S3 częściowo zablokowana
    (od 07 kwietnia oglądane 3400 razy)
  4. Wykolejony tramwaj na szczecińskim rondzie
    (od wczoraj oglądane 3327 razy)
  5. Wzdłuż ulicy Obotryckiej powstanie ścieżka rowerowa
    (od 06 kwietnia oglądane 3189 razy)
Szczecin zakasał rękawy. Ruszyła akcja "Czysta Odra" [ZDJĘCIA, WIDEO]
Kiermasz Charytatywny Paczka Dla Bohatera [WIDEO, ZDJĘCIA]
Służby wypompowują amoniak z wykolejonej cysterny na Stołczynie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Narkotyki w Gryficach. Zatrzymany 41-latek [WIDEO]
