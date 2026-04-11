Kiermasz Charytatywny Paczka Dla Bohatera [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Wozy strażackie i policyjne, grill i kiermasz książki - wszystkie te atrakcje w szczytnym celu: w szczecińskiej Agencji Mienia wojskowego przy ul. Sambora trwa Kiermasz Charytatywny Paczka Dla Bohatera.

Zebrane środki przeznaczone zostaną na wyjazd rehabilitacyjny dla 60 kombatantów.



- Potrzebowałem jakieś rozgrywki dla dziecka z samego rana, żeby się nie nudził. Mieliśmy nadzieję, że zobaczymy tutaj jakieś rzeczy związane z wojskowością, może jakieś maszyny... - Jest to okazja, żeby połączyć przyjemne z pożytecznym - mówili Szczecinianie.

- Co dobrego można zjeść? - dopytywała reporterka Radia Szczecin.

- Karkóweczka, kiełbaska, kaszanka. I babeczka marchewkowa i sernik na zimno...

- Kryminały, romanse, historyczne, bajki dla dzieci, książki dla dzieci i co kto sobie wymyśli, to sobie znajdzie - zachęcał wystawca książek.

- Jedenaste wakacje dla bohatera, 60 kombatantów z całego kraju, [zabieramy - przyp. rd.] jedenastu stulatków na wczasy do miejscowości Okole, województwo pomorskie, Klinika Walki z Bólem. Chcemy całkowicie poświęcić wyjazd, bo czas biegnie nieubłaganie. To jest nasz jedenasty wyjazd i chcemy się całkowicie skupić na zabiegach leczniczych, rehabilitacyjnych - podkreślił Tomasz Sawicki, organizator kiermaszu.



Kiermasz trwa do godziny 15. Za tydzień odbędzie się kolejna zbiórka na Pchlim Targu na Pogodnie, a za dwa tygodnie - w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim.



Edycja tekstu: Jacek Rujna