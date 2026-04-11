Szczecin zakasał rękawy. Ruszyła akcja "Czysta Odra" [ZDJĘCIA, WIDEO]

Mieszkańcy Szczecina zakasali rękawy, chwycili za worki na śmieci i posprzątali brzegi rzeki. W ramach akcji "Czysta Odra" wolontariusze i społecznicy zebrali się na plaży w Dąbiu i przy Dziewokliczu.

Do akcji może się przyłączyć każdy - mówi Krzysztof Sowa ze Stowarzyszenia Wywrotka: - Organizator zapewnia worki, rękawice, więc jedyne co trzeba zabrać to dobry nastrój. Każdy może się przyłączyć i nawet warto, żeby się przyłączył, bo pogoda zapowiada się wyśmienita.



Mimo corocznego sprzątania brzegów rzeki, śmieci nie ubywa - dodaje Sowa: - Tak naprawdę każda taka pojedyncza akcja kończyła się co najmniej jednym dużym kontenerem zapełnionym śmieciami. Niejednokrotnie tych kontenerów było kilka z jednej akcji.



W ramach akcji, posprzątane zostaną też brzegi kanału Cegielinka.



