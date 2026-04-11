Kołobrzeska policja: 8 zatrzymanych w jeden dzień

8 osób poszukiwanych zatrzymanych w jeden dzień. Kołobrzeska policja zatrzymała osoby, które od jakiegoś czasu ukrywały się przed wymiarem sprawiedliwości.

Wśród nich byli m.in. skazani za jazdę po alkoholu, kradzieże, znęcanie się czy niepłacenie alimentów. Część została ujęta w Kołobrzegu, a część w innych miastach, dzięki współpracy z policją z różnych regionów kraju. Jedną osobę zatrzymano na lotnisku.



Teraz czeka ich odbycie kar albo dalsze sprawy w sądzie.



Autorka edycji: Joanna Chajdas