Sprawdziliśmy, jak z musztrą paradną radzą sobie uczniowie klas mundurowych [WIDEO, ZDJĘCIA]

Były salwy, precyzyjne zwroty i przerzuty bronią - dodajmy - gumową. Szkolna hala widowiskowo-sportowa w Policach zmieniła się w arenę wojskowej precyzji i dyscypliny.

Odbywa się tam zachodniopomorski Przegląd Musztry Klas Mundurowych. Kadeci ze szkół policyjnych, wojskowych i strażackich zaprezentowali swoje umiejętności z zakresu musztry paradnej i rywalizowali o tytuł najlepszej szkolnej drużyny.- Jak zapomnicie czegoś, to pamiętajcie, improwizacja, nie ma czego się stresować. - Mamy piosenkę, mamy ustalony układ i liczymy sobie w głowach do ośmiu i staramy się równo robić. - Mamy mieć palce obciągnięte wzdłuż szwu, bo odejmą nam punkty za to. - Jesteśmy bardzo zadowoleni z naszego pokazu. - Zawierał wszystkie chwyty regulaminowe bronią, salwy, przerzuty i było wszystko zsynchronizowane - mówią uczestnicy.- Prym wiodą szkoły, które na co dzień mają bardzo dużą styczność z jednostkami wojskowymi. W których zapoznają się z bronią, z życiem wojskowym, z musztrą i regulaminem, co widać dzisiaj - mówi podporucznik Jolanta Wieczorek z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Szczecinie.Przegląd zakończy się o godzinie 15. Najlepsza drużyna zaprezentuje swoje umiejętności i szyk podczas Ogólnopolskiego Przeglądu Musztry Klas Mundurowych.