Wybiegi dla psów w Szczecinie z nowymi urządzeniami [ZDJĘCIA]

Popularne place dla czworonogów w Lesie Arkońskim i przy ulicy Chopina doczekały się ulepszeń.
W obu miejscach zamontowano specjalne śluzy wejściowe. Zdemontowano też zużyte urządzenia, a w ich miejsce pojawiły się nowe - kładki, płoty do przeskoków, obręcze, a przy Chopina także zestaw agility. Z kolei przy Arkońskiej postawiono labirynt i szałas.
Zamontowano także nowe ławki dla opiekunów i pojemniki na odpady.
Zmiany to efekt projektu Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Kosztowały niecałe 350 tys. zł.
Edycja tekstu: Michał Król