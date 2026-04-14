Wybiegi dla psów w Szczecinie z nowymi urządzeniami [ZDJĘCIA]

Popularne place dla czworonogów w Lesie Arkońskim i przy ulicy Chopina doczekały się ulepszeń.

W obu miejscach zamontowano specjalne śluzy wejściowe. Zdemontowano też zużyte urządzenia, a w ich miejsce pojawiły się nowe - kładki, płoty do przeskoków, obręcze, a przy Chopina także zestaw agility. Z kolei przy Arkońskiej postawiono labirynt i szałas.Zamontowano także nowe ławki dla opiekunów i pojemniki na odpady.Zmiany to efekt projektu Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Kosztowały niecałe 350 tys. zł.