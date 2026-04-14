Jest szansa na rozwiązanie problemu nieprzyjemnych zapachów na Skolwinie

Jest szansa na konstruktywny dialog pomiędzy firmą BFK Polska a mieszkańcami szczecińskiego Skolwina. W sprawie chodzi o emisję nieprzyjemnych zapachów z terenu zakładu przetwarzającego odpady komunalne.

Edycja tekstu: Michał Król

Taką deklarację po naszej wczorajszej interwencji złożył w audycji "" przedstawiciel firmy, Michał Hofbauer. Zapewnił jednocześnie, że spółka cały czas stosuje rozwiązania zmniejszające poziom uciążliwości.- Jesteśmy po wielu wdrożeniach systemów postępowania z dostawami. Posiadamy filtry antyodorowe, mamy armatki antyodorowe. W tej chwili jest realizowany kolejny projekt w celu uniknięcia emisji - mówi Hofbauer.Wolę współpracy na naszej antenie złożyła też szefowa Rady Osiedla Skolwin - Jadwiga Kufel oraz inicjatorka zbierania podpisów pod wnioskiem o likwidację przetwórni odpadów - Renata Chojnacka.