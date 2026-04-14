Żaby "wstrzymały" inwestycję [ZDJĘCIA]

Prace budowlane w kołobrzeskim parku Antoniego Szarmacha wstrzymane. Wszystko z powodu na żab żyjących w stawie znajdującym się w centrum prowadzonej inwestycji.

Miasto z początkiem marca rozpoczęło przebudowę terenu wokół stawu. Ma tu powstać nowe miejsce do rekreacji.



- To najgorszy okres na prowadzenie prac w tym miejscu - zwraca uwagę Karolina Oleksiewicz, mieszkanka dzielnicy zachodniej. - Dla mnie to jest niestety niszczenie populacji płazów. Marzec, kwiecień, do końca maja te żabki się właśnie rodzą.



Jej wpis na Facebooku rozgrzał lokalną społeczność. Wywołał również reakcję służb, a prace zostały wstrzymane przez Nadzór Budowlany. Michał Kujaczyński, rzecznik magistratu zapewnia, że miasto od początku inwestycji ma na uwadze troskę o żaby.



- Specjalnie dla tej inwestycji zatrudniliśmy faunistę, który opracował cały program tego, jak sprawić, żeby to siedlisko żab pozostało nienaruszone - mówi Kujaczyński.



Przerwa na placu budowy potrwa przynajmniej do środy. W piątek na miejscu może pojawić się wynajęty przez miasto ekspert, który jeszcze raz ma przyglądać się populacji żyjących w stawie płazów.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski