Spięcie na komisji do spraw kultury. SAA w ogniu krytyki

Region Adam Wosik

Szczecińska Agencja Artystyczna. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Radni chcą odebrać Szczecińskiej Agencji Artystycznej pieniądze na promocję miasta. To pokłosie raportu Najwyższej Izby Kontroli.
Jedną z wytycznych NIK-u było wskazanie, że "promocja jest zadaniem własnym gminy". To znaczy, że podmiot zewnętrzny, taki jak agencja, nie może się tym zajmować. Tematem zajęli się za to radni Komisji do spraw Kultury. Przy okazji nie szczędzili słów krytyki dotychczasowej działalności promocyjnej i marketingowej Szczecińskiej Agencji Artystycznej.

Negatywną opinię wyraził m.in. radny Paweł Bartnik. Polemizowała z nim dyrektor agencji Anna Lemańczyk.

- Mówienie ciągle o tej agencji, że taka, siaka, to nie. Pan jest jeszcze w czasach 20 lat temu albo więcej. To się wszystko zmieniło - mówiła Lemańczyk.

- Poza tym, że ma Pani w ręku całe narzędzie pod tytułem promocja miasta od lat. Bezprawnie, proszę Panią - mówił Bartnik.

- Państwo nasze statuty opiniują i Państwo pod tym głosują i się podpisują - kontynuowała dyrektor agencji.

- Zrobimy audyt, dla kogo była robiona promocja miasta Szczecina. To myślę, że bardzo wielu ludzi w mieście Szczecinie, by to zainteresowało - zapowiedział Bartnik.

Radni są zdania, że promocją miasta powinna się zajmować nowa komórka, która miałaby powstać przy prezydencie. Zmiany statutowe Szczecińskiej Agencji Artystycznej - a także ośmiu innych jednostek kultury - trafią pod obrady Rady Miasta na najbliższej sesji we wtorek 21 kwietnia.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Relacja Adama Wosika z programu "Tematy i Muzyka".

