Nowa forma oszustwa. KAS ostrzega

Podają się za Krajową Administrację Skarbową i próbują wyłudzić pieniądze. KAS ostrzega przed nową formą oszustwa.
Złodzieje wkładają za wycieraczki samochodów ulotki z wezwaniem do zapłaty mandatu. Znajduje się na nich kod QR i logo KAS. Jak wskazuje urząd, za kodem może kryć się tak zwane złośliwe oprogramowanie, wykradające dane lub instalujące wirusy. Krajowa Administracja Skarbowa przestrzega, by nie skanować podejrzanych kodów.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski