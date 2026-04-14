Żyją w kryzysie bezdomności. Najnowsze dane ze Szczecina

Region Natalia Chodań

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Najnowsze dane podają, że w Szczecinie żyje blisko 900 osób w kryzysie bezdomności. 77 procent stanowią mężczyźni.
Zapytaliśmy mieszkańców szczecińskiego schroniska, dlaczego znaleźli się w tak trudnej sytuacji życiowej. Opowiadają miedzy innymi o zadłużeniu, bezrobociu i konfliktach rodzinnych.

- Po prostu przywioza mnie policja, bo mąż mnie pobił. - Wiele trudności życiowych, zmusiło mnie do tego, żeby po prostu znaleźć tutaj swoje miejsce spokoju. - Straciłam mieszkanie, zostałam wyrzucona na bruk, eksmisja i znalazłam się tutaj - mówią mieszkańcy.

Pracownik socjalny stowarzyszenia Feniks Natalia Kęska mówi, że w szczecińskim schronisku przy ul. Zamkniętej mieszka 80 osób. - Osoby uzależnione głównie od narkotyków, uciekające z tych odwyków, odrzucone przez rodzinę, niemające żadnego wsparcia. Starsze osoby, dużo kobiet, ofiar przemocy - wymienia Kęska.

14 kwietnia obchodzimy w Polsce Dzień Ludzi Bezdomnych, który zainicjował twórca stowarzyszenia Monar - Marek Kotański.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Zapytaliśmy mieszkańców szczecińskiego schroniska, dlaczego znaleźli się w tak trudnej sytuacji życiowej. Opowiadają miedzy innymi o zadłużeniu, bezrobociu i konfliktach rodzinnych.
Pracownik socjalny stowarzyszenia Feniks Natalia Kęska mówi, że w szczecińskim schronisku przy ul. Zamkniętej mieszka 80 osób.
Relacja Natalii Chodań z programu "Tematy i Muzyka".

