Przedszkolaki z Polic pod skrzydłami siatkarek Lotto Chemika [ZDJĘCIA]

Region Artur Dyczewski

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Maluchy z zapałem i energią wykonywały siatkarskie ćwiczenia z zawodniczkami. Były także gry i zabawy prowadzone przez trenera Dawida Michora.
I dzieci, i siatkarki bawiły się znakomicie.

- Ćwiczę siatkówkę. - Dla mnie to nie jest trudne. - Będziemy kozłować, skakać i piłkę nad głową łapać i przerzucać. - Trzeba przenosić piłki w tej grze. Fajnie - mówiły dzieci.

- Bardzo się cieszymy, że możemy zarażać dzieciaki od najmłodszych lat. Mam nadzieję, że zaprocentuje to w przyszłości i będą dzielić naszą pasję, która jest piękna i super rozwija do dalszego życia. Bardzo się cieszymy, że z takim zaangażowaniem przyszły i chcą się z nami super bawić - powiedziała Matylda Grabowska, rozgrywająca lotto Chemika Police.

Po treningu były wspólne zdjęcia i drobne upominki dla przedszkolaków, w tym kolorowe balony.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Artura Dyczewskiego z programu "Tematy i Muzyka".
Relacja Artura Dyczewskiego [Radio Szczecin]

