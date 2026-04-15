Przedszkolaki z Polic pod skrzydłami siatkarek Lotto Chemika [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Maluchy z zapałem i energią wykonywały siatkarskie ćwiczenia z zawodniczkami. Były także gry i zabawy prowadzone przez trenera Dawida Michora.

I dzieci, i siatkarki bawiły się znakomicie.



- Ćwiczę siatkówkę. - Dla mnie to nie jest trudne. - Będziemy kozłować, skakać i piłkę nad głową łapać i przerzucać. - Trzeba przenosić piłki w tej grze. Fajnie - mówiły dzieci.



- Bardzo się cieszymy, że możemy zarażać dzieciaki od najmłodszych lat. Mam nadzieję, że zaprocentuje to w przyszłości i będą dzielić naszą pasję, która jest piękna i super rozwija do dalszego życia. Bardzo się cieszymy, że z takim zaangażowaniem przyszły i chcą się z nami super bawić - powiedziała Matylda Grabowska, rozgrywająca lotto Chemika Police.



Po treningu były wspólne zdjęcia i drobne upominki dla przedszkolaków, w tym kolorowe balony.



Edycja tekstu: Jacek Rujna