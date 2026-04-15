Pasje, praca i marzenia mieszkańców promują Pomorze Zachodnie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Nie tylko flora, fauna, trasy rowerowe i pojezierza - teraz w centrum stanęli ludzie Pomorza Zachodniego. I to ich działalnością chcą zainteresować mieszkańców kraju władze województwa.

W najnowszym spocie promującym region "Pomorze Zachodnie - Możesz Wszystko" przedstawiono historię pięciorga mieszkańców i ich pasje, pracę i odwagę w realizacji marzeń - mówi Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego.- Człowieka stawiamy na pierwszym miejscu. Naszym celem w ramach tej strategii nie było: najbardziej dostępny region, najszybciej rozwijający się region, tylko była otwarta społeczność. Postanowiliśmy postawić na ludzi, ale też na budowanie dobrego środowiska do rozwoju - mówi Geblewicz.Wśród ambasadorów regionu pojawili się fotografka Aleksandra Medvey-Gruszka, naukowczyni Agnieszka Piegat i autor kryminałów Przemysław Kowalewski. Jak wskazuje ten ostatni, to jednocześnie promowanie lokalnych talentów i regionu.- Pisarze chcieliby być eksponowani, bo dzięki temu mogą tak naprawdę mówić coś o swojej twórczości. Ten projekt spadł jak z nieba. Ja jeżdżę po kraju, dzisiaj wyjeżdżam do Lubina na spotkania autorskie i ja mówię o Pomorzu Zachodnim, ja mówię o Szczecinie, ja mówię o tej historii - powiedział Kowalewski.