Pasje, praca i marzenia mieszkańców promują Pomorze Zachodnie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Julia Nowicka

Mat. Pomorze Zachodnie
Mat. Pomorze Zachodnie
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Nie tylko flora, fauna, trasy rowerowe i pojezierza - teraz w centrum stanęli ludzie Pomorza Zachodniego. I to ich działalnością chcą zainteresować mieszkańców kraju władze województwa.
W najnowszym spocie promującym region "Pomorze Zachodnie - Możesz Wszystko" przedstawiono historię pięciorga mieszkańców i ich pasje, pracę i odwagę w realizacji marzeń - mówi Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego.

- Człowieka stawiamy na pierwszym miejscu. Naszym celem w ramach tej strategii nie było: najbardziej dostępny region, najszybciej rozwijający się region, tylko była otwarta społeczność. Postanowiliśmy postawić na ludzi, ale też na budowanie dobrego środowiska do rozwoju - mówi Geblewicz.

Wśród ambasadorów regionu pojawili się fotografka Aleksandra Medvey-Gruszka, naukowczyni Agnieszka Piegat i autor kryminałów Przemysław Kowalewski. Jak wskazuje ten ostatni, to jednocześnie promowanie lokalnych talentów i regionu.

- Pisarze chcieliby być eksponowani, bo dzięki temu mogą tak naprawdę mówić coś o swojej twórczości. Ten projekt spadł jak z nieba. Ja jeżdżę po kraju, dzisiaj wyjeżdżam do Lubina na spotkania autorskie i ja mówię o Pomorzu Zachodnim, ja mówię o Szczecinie, ja mówię o tej historii - powiedział Kowalewski.

Spot "Pomorze Zachodnie - Możesz Wszystko" zobaczycie poniżej i w mediach społecznościowych.


Edycja tekstu: Michał Król
Najczęściej czytane

  1. Ze szpitala w Zdrojach odeszło kilkunastu ginekologów. Tyszler: muszą odmładzać kadry
    (od przedwczoraj oglądane 5222 razy)
  2. Wykolejony tramwaj na szczecińskim rondzie
    (od 10 kwietnia oglądane 4270 razy)
  3. Siedzenia w nowych tramwajach zostaną oznaczone
    (od 10 kwietnia oglądane 2705 razy)
  4. Od 17 kwietnia w Szczecinie Strefa Czystego Transportu
    (od dzisiaj oglądane 2555 razy)
  5. Zmiany dla kierowców na S3
    (od 11 kwietnia oglądane 2529 razy)
radioszczecin.tv

Dariusz Smoliński
Sprawdziliśmy, jak z musztrą paradną radzą sobie uczniowie klas mundurowych [WIDEO, ZDJĘCIA]
Artur Balazs
Aleja Gwiazd Szczecińskiego Sportu praktycznie gotowa [WIDEO, ZDJĘCIA]
Łukasz Tyszler
Zalew gitar w Szczecinie!

Najnowsze podcasty