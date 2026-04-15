Projekt Kaszubia ma zachęcić do inwestowania m.in. w naszym regionie

Ma przyciągać inwestorów, tworzyć miejsca pracy, obniżyć koszty energii i zwiększyć znaczenie Polski na Bałtykiem. W Zachodniopomorskiem rusza rządowy projekt Zielonego Okręgu Przemysłowego Kaszubia.

Ma on połączyć bezpieczeństwo z gospodarką regionu i w perspektywie najbliższych 10-15 lat przyciągnąć do województwa miliardowe inwestycje.Magnesem do budowania fabryk produkujących między innymi drony, amunicje i części do sprzętu militarnego, jest specjalna polityka ekonomiczna - tłumaczyMaciej Samsonowicz, doradca ministra obrony narodowej.- Możliwość odpisania od podstawy opodatkowania 120 procent, zmiana systemu opodatkowania nieruchomości, szybkiego traktowania kwestii środowiskowych, taniość i dostępność do zielonej energetyki. Na opłacie przesyłowej będzie taniej nawet 30 procent - mówi Samsonowicz.Na szczeblu powiatów powołano zespół pełnomocników regionalnych. Mają oni prowadzić dialog między inwestorami a władzami i mieszkańcami regionu - mówi Tomasz Kulinicz, koordynator programu w regionie.- Na Pomorze Zachodnie zostanie skierowany pewien strumień nowych inwestorów. Będziemy pracować z samorządami naszego regionu, abyśmy mieli dobre miejsca przygotowane dla inwestorów, którzy będą te pieniądze tutaj lokować w Pomorzu Zachodnim - mówi Kulinicz.Program Zielonego Okręgu Przemysłowego Kaszubia obejmuje trzy województwa: zachodniopomorskie, pomorskie i kujawsko-pomorskie.