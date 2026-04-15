Projekt Kaszubia ma zachęcić do inwestowania m.in. w naszym regionie

Region Weronika Łyczywek

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Ma przyciągać inwestorów, tworzyć miejsca pracy, obniżyć koszty energii i zwiększyć znaczenie Polski na Bałtykiem. W Zachodniopomorskiem rusza rządowy projekt Zielonego Okręgu Przemysłowego Kaszubia.
Ma on połączyć bezpieczeństwo z gospodarką regionu i w perspektywie najbliższych 10-15 lat przyciągnąć do województwa miliardowe inwestycje.

Magnesem do budowania fabryk produkujących między innymi drony, amunicje i części do sprzętu militarnego, jest specjalna polityka ekonomiczna - tłumaczy
Maciej Samsonowicz, doradca ministra obrony narodowej.

- Możliwość odpisania od podstawy opodatkowania 120 procent, zmiana systemu opodatkowania nieruchomości, szybkiego traktowania kwestii środowiskowych, taniość i dostępność do zielonej energetyki. Na opłacie przesyłowej będzie taniej nawet 30 procent - mówi Samsonowicz.

Na szczeblu powiatów powołano zespół pełnomocników regionalnych. Mają oni prowadzić dialog między inwestorami a władzami i mieszkańcami regionu - mówi Tomasz Kulinicz, koordynator programu w regionie.

- Na Pomorze Zachodnie zostanie skierowany pewien strumień nowych inwestorów. Będziemy pracować z samorządami naszego regionu, abyśmy mieli dobre miejsca przygotowane dla inwestorów, którzy będą te pieniądze tutaj lokować w Pomorzu Zachodnim - mówi Kulinicz.

Program Zielonego Okręgu Przemysłowego Kaszubia obejmuje trzy województwa: zachodniopomorskie, pomorskie i kujawsko-pomorskie.

Edycja tekstu: Michał Król
Najczęściej czytane

  1. Ze szpitala w Zdrojach odeszło kilkunastu ginekologów. Tyszler: muszą odmładzać kadry
    (od przedwczoraj oglądane 5222 razy)
  2. Wykolejony tramwaj na szczecińskim rondzie
    (od 10 kwietnia oglądane 4270 razy)
  3. Siedzenia w nowych tramwajach zostaną oznaczone
    (od 10 kwietnia oglądane 2705 razy)
  4. Od 17 kwietnia w Szczecinie Strefa Czystego Transportu
    (od dzisiaj oglądane 2555 razy)
  5. Zmiany dla kierowców na S3
    (od 11 kwietnia oglądane 2529 razy)
radioszczecin.tv

Dariusz Smoliński
Sprawdziliśmy, jak z musztrą paradną radzą sobie uczniowie klas mundurowych [WIDEO, ZDJĘCIA]
Artur Balazs
Aleja Gwiazd Szczecińskiego Sportu praktycznie gotowa [WIDEO, ZDJĘCIA]
Łukasz Tyszler
Zalew gitar w Szczecinie!

Najnowsze podcasty