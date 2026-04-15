Ruszyły zapisy na regionalne granty na rewitalizację

Region Elżbieta Bielecka

Mat. Gmina Połczyn-Zdrój
Nowe place zabaw, remonty świetlic, miejsca spotkań albo dostosowanie obiektów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - środki na takie działania mogą otrzymać zachodniopomorskie samorządy. Do podziału są prawie dwa miliony złotych.
W konkursie dostępne są dwa rodzaje grantów: na projekt społeczny i na projekt zintegrowany, obejmujący działania społeczne i drobne inwestycje.

Dotacje będą przyznawane m.in. na działania wzmacniające tożsamość lokalną, promocję dziedzictwa i służące integracji osób z niepełnosprawnościami. Wnioski można składać do 7 maja.

