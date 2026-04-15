Kołobrzeg stawia na "Cyberbezpieczne wodociągi"

"Cyberbezpieczne wodociągi" - realizację takiego programu rozpoczynają Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kołobrzegu. Na ten cel spółka pozyskała pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy.

Otrzymane pieniądze zostaną przeznaczone na modernizację systemów sterujących produkcją wody i odbiorem ścieków.Pełnomocnik do spraw pozyskiwania funduszy w MWiK Izabela Zielińska mówi, że spółka zabezpiecza się w ten sposób na wypadek awarii i ataków.- Spółka zyska narzędzia do ciągłego monitoringu i wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami. Pozwoli to na minimalizację przestojów i oszczędności związane z usuwaniem skutków cyberataków - mówi Zielińska.Realizację zadania zaplanowano do końca roku. Spółka pozyskała na ten cel z KPO 1,2 mln zł.