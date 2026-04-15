Szczecin niesłusznie okrzyknięty najbardziej niebezpiecznym miastem Polski

Według materiału portalu Business Insider, bazującego na danych Głównego Urzędu Statystycznego, od stycznia do września ubiegłego roku w Szczecinie na tysiąc mieszkańców przypadało prawie 80 przestępstw.





Prawie 65 procent zakwalifikowanych do rankingu czynów to przechowywanie lub uzyskiwanie treści pornograficznych z udziałem małoletnich - mówi asp. Paweł Pankau z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. I tłumaczy, że te przestępstwa nie musiały być popełnione w mieście, ale wykryli je szczecińscy policjanci.

Na te doniesienia medialne zareagował radny Prawa i Sprawiedliwości Marcin Pawlicki i złożył interpelację do prezydenta miasta.- Bardzo przerażająca informacja. Trzeba przeanalizować jak ten monitoring miejski na chwilę obecną działa, czy te przestępstwa są z niego wykrywane, czy ktoś kolokwialnie mówiąc siedzi tam przed tym monitoringiem i obserwuje co się dzieje - mówi Pawlicki.Jak jednak tłumaczy szczecińska policja, te dane są uproszczone. Do statystyk zaliczają się wszystkie potwierdzone przez policję przestępstwa - nawet te dokonane w Internecie.- Z roku na rok wykrywamy bardzo dużo przestępstw o profilu pedofilskim w sieci. I ten miernik jest liczony od liczby wszystkich przestępstw i nieistotne jest tutaj, gdzie to miało miejsce. My wykryliśmy je jako komenda miejska i to właśnie Szczecinowi są przypisywane te czyny - mówi Pankau.Wykrywalność przestępstw przez szczecińskich policjantów jest na poziomie 87 procent.