Szczecin niesłusznie okrzyknięty najbardziej niebezpiecznym miastem Polski

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Według materiału portalu Business Insider, bazującego na danych Głównego Urzędu Statystycznego, od stycznia do września ubiegłego roku w Szczecinie na tysiąc mieszkańców przypadało prawie 80 przestępstw.
Na te doniesienia medialne zareagował radny Prawa i Sprawiedliwości Marcin Pawlicki i złożył interpelację do prezydenta miasta.

- Bardzo przerażająca informacja. Trzeba przeanalizować jak ten monitoring miejski na chwilę obecną działa, czy te przestępstwa są z niego wykrywane, czy ktoś kolokwialnie mówiąc siedzi tam przed tym monitoringiem i obserwuje co się dzieje - mówi Pawlicki.

Jak jednak tłumaczy szczecińska policja, te dane są uproszczone. Do statystyk zaliczają się wszystkie potwierdzone przez policję przestępstwa - nawet te dokonane w Internecie.

Prawie 65 procent zakwalifikowanych do rankingu czynów to przechowywanie lub uzyskiwanie treści pornograficznych z udziałem małoletnich - mówi asp. Paweł Pankau z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. I tłumaczy, że te przestępstwa nie musiały być popełnione w mieście, ale wykryli je szczecińscy policjanci.

- Z roku na rok wykrywamy bardzo dużo przestępstw o profilu pedofilskim w sieci. I ten miernik jest liczony od liczby wszystkich przestępstw i nieistotne jest tutaj, gdzie to miało miejsce. My wykryliśmy je jako komenda miejska i to właśnie Szczecinowi są przypisywane te czyny - mówi Pankau.

Wykrywalność przestępstw przez szczecińskich policjantów jest na poziomie 87 procent.

Najczęściej czytane

  1. Ze szpitala w Zdrojach odeszło kilkunastu ginekologów. Tyszler: muszą odmładzać kadry
    (od przedwczoraj oglądane 5222 razy)
  2. Wykolejony tramwaj na szczecińskim rondzie
    (od 10 kwietnia oglądane 4270 razy)
  3. Siedzenia w nowych tramwajach zostaną oznaczone
    (od 10 kwietnia oglądane 2705 razy)
  4. Od 17 kwietnia w Szczecinie Strefa Czystego Transportu
    (od dzisiaj oglądane 2555 razy)
  5. Zmiany dla kierowców na S3
    (od 11 kwietnia oglądane 2529 razy)
