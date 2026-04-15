Nowa Polska w Szczecinie: "Koniec kłótni, czas na konkrety" [ZDJĘCIA]

Region Krzysztof Cichocki

Nowe ugrupowanie chce postawić na szybki rozwój i zaznaczyć swoją obecność w Zachodniopomorskiem. Tworzą je głównie samorządowcy i przedsiębiorcy, którzy - jak podkreślają - mają dość politycznych sporów bez efektów.
Ich priorytety to m.in. ochrona zdrowia, edukacja i wsparcie dla gospodarki. Liderzy zapowiadają współpracę ponad podziałami, ale tylko wokół konkretnych rozwiązań.

Budujemy struktury w całym kraju, a w regionie wkrótce powstaną kolejne koła - mówi Paweł Ciesielski, przewodniczący Nowej Polski w Szczecinie i koordynator w regionie.

- 28 stycznia zarejestrowaliśmy koło w Szczecinie. Jednocześnie informuję, że do końca kwietnia powstanie również koło w Koszalinie i następnie do końca maja powstanie Rada Regionu Województwa Zachodniopomorskiego - zapowiedział.

Chcemy odejść od sporów i skupić się na realnych problemach mieszkańców - podkreśla prezydent Szczecina Piotr Krzystek.

- Nie chcemy dyskutować o wypowiedziach innych polityków, o ich zachowaniach, o ich konfliktach... My chcemy przychodzić z konkretnymi pomysłami, proponować je mieszkańcom i naprawdę zmuszać polityków do tego, żeby tymi ważnymi dla Polaków sprawami się na co dzień zajmowali - dodał prezydent Krzystek.

Prezydent Szczecina jasno zadeklarował, że nie wystartuje w najbliższych wyborach parlamentarnych. Podkreślił, że został wybrany przez mieszkańców na pięcioletnią kadencję i zamierza dotrzymać danego im słowa.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
