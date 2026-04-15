Rozkład jazdy regionalnych pociągów zmienia się jak w kalejdoskopie

Pasażerowie pociągów Polregio relacji Szczecin-Świnoujście narzekają na nagłe i dynamiczne zmiany godzin odjazdów i niedotrzymywanie ścisłego rozkładu jazdy.
Na przykład "Portal Pasażera" odjazd tego samego pociągu jednego dnia wskazuje o godzinie 5:41, kolejnego o godz. 5:24, a następnego o godz. 5:12. - To skandaliczna sytuacja - mówią pasażerowie.
- Zauważyłam to, bo przecież jeżdżę; wiem jaką pociągi mają godzinę, o której wyjeżdżają, o której przejeżdżają... - Raz spóźniłem się do szkoły przez to, że miałem pociąg o jakieś pół godziny za późno. - Nieraz mamy wizyty umówione na taką godzinę, a tu jednak byśmy się spóźnili. - Powinno wszystko przebiegać z rozkładem jazdy, skoro podawane są minuty, to tak powinno się to odbywać. - Naszej kolei dużo brakuje do japońskiej. - Po prostu PKP robią sobie z nas jaja i tyle - oceniali.
- Nagłe zmiany pór odjazdów wynikają z prac modernizacyjnych na trasie od Szczecina do Świnoujścia, które są prowadzone przez PKP PLK - mówi rzecznik prasowy zachodniopomorskiego oddziału Polregio Jakub Hofman.
- Ilość miejsc, w których prowadzone są prace oraz ich dynamika spowodowały konieczność przygotowania siatki połączeń dopasowanej do każdego etapu robót. Dokładamy wszelkich starań, aby pasażerowie mogli w sposób niezakłócony korzystać z naszych połączeń - powiedział.
Według aktualnych informacji od PKP PLK, konieczność wprowadzania dynamicznych zmian w rozkładzie może potrwać do 13 czerwca br. Polregio zachęca do bieżącego sprawdzania rozkładów jazdy i podstrony o utrudnieniach.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
