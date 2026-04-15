Terminal instalacyjny dla morskich farm wiatrowych w Świnoujściu gotowy do pracy

Offshore Terminal w Świnoujściu jest gotowy do akcji - inwestycja zrealizowana wspólnie przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście oraz Orlen Neptun to jeden z najnowocześniejszych obiektów tego typu w Europie.

Terminal jest przystosowany do obsługi turbin o mocy ok. 15 MW i może obsłużyć do 80 turbin rocznie.





Terminal już teraz przyciąga do regionu globalnych graczy, co przyczyniło się do decyzji o rozbudowie portu - przyznaje Piotr Krahel, Szef Biura Strategii i Rozwoju Portów w Zarządzie Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.









Sebastian Wionczek, przedstawiciel Spółki Orlen Neptun dodaje, że dużym atutem terminalu jest jego położenie.





- W rejonie zachodniopomorskim mieszczą się wszystkie firmy, które robią instalacje. Skrócenie tego łańcucha dostaw powoduje, że energia z morza będzie tańsza - zaznaczył.





Realizacja drugiego etapu inwestycji ma się rozpocząć w 2028 r. jego eksploatacja nastąpi w 2030 r.



Zarząd Portów już planuje drugi etap inwestycji, który zakłada budowę kolejnych kilkuset metrów nabrzeży na południe od obecnej lokalizacji.- Zwieńczeniem tego obiektu będzie dodatkowe 26 hektarów oraz budowa konwencjonalnego nabrzeża z funkcją umożliwiającą rozładunek w układzie Ro-Ro - powiedział.