Terminal instalacyjny dla morskich farm wiatrowych w Świnoujściu gotowy do pracy

Region Joanna Maraszek

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Offshore Terminal w Świnoujściu jest gotowy do akcji - inwestycja zrealizowana wspólnie przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście oraz Orlen Neptun to jeden z najnowocześniejszych obiektów tego typu w Europie.
Zarząd Portów już planuje drugi etap inwestycji, który zakłada budowę kolejnych kilkuset metrów nabrzeży na południe od obecnej lokalizacji.

Terminal jest przystosowany do obsługi turbin o mocy ok. 15 MW i może obsłużyć do 80 turbin rocznie.

Terminal już teraz przyciąga do regionu globalnych graczy, co przyczyniło się do decyzji o rozbudowie portu - przyznaje Piotr Krahel, Szef Biura Strategii i Rozwoju Portów w Zarządzie Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.

- Zwieńczeniem tego obiektu będzie dodatkowe 26 hektarów oraz budowa konwencjonalnego nabrzeża z funkcją umożliwiającą rozładunek w układzie Ro-Ro - powiedział.

Sebastian Wionczek, przedstawiciel Spółki Orlen Neptun dodaje, że dużym atutem terminalu jest jego położenie.

- W rejonie zachodniopomorskim mieszczą się wszystkie firmy, które robią instalacje. Skrócenie tego łańcucha dostaw powoduje, że energia z morza będzie tańsza - zaznaczył.

Realizacja drugiego etapu inwestycji ma się rozpocząć w 2028 r. jego eksploatacja nastąpi w 2030 r.

Relacja Joanny Maraszek z audycji "Tematy i Muzyka" [Radio Szczecin]
Relacja Joanny Maraszek [Radio Szczecin]

