Waldemar Duży powołany na wiceprezesa Grupy Azoty Police

Rada Nadzorcza Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police powołała Waldemara Dużego na członka zarządu i wiceprezesa spółki - poinformowała w środę spółka w raporcie giełdowym. Nowy wiceprezes zacznie pełnić swoją funkcję od 16 kwietnia 2026 r.

Jak podano w komunikacie, Waldemar Duży posiada 25-letnie doświadczenie w przemyśle chemicznym i energetycznym, obejmujące m.in. zarządzanie produkcją, energetyką, utrzymaniem ruchu oraz realizację projektów inwestycyjnych i restrukturyzacyjnych.





W przeszłości był związany z koncernem Evonik AG, a także z Grupą Azoty, gdzie pełnił funkcje kierownicze, w tym dyrektora produkcji i dyrektora centrum energetyki. W latach 2015–2016 był prezesem Grupa Azoty Police Serwis, odpowiadając za restrukturyzację działalności remontowej.





Obecnie pełni funkcję wiceprezesa zarządu Grupa Azoty Polyolefins, gdzie odpowiada za obszar techniczno-produkcyjny oraz uczestniczy w procesie restrukturyzacji projektu Polimery Police.





Duży jest absolwentem Politechniki Rzeszowskiej oraz studiów podyplomowych m.in. na Akademii Górniczo-Hutniczej i na Uniwersytecie Szczecińskim, a także programu MBA Executive w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu.





Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police należy do Grupy Azoty. Zajmuje się produkcją m.in. nawozów wieloskładnikowych oraz bieli tytanowej.







Grupa Azoty to drugi w UE producent nawozów azotowych i wieloskładnikowych. Jest jedynym producentem melaminy w Polsce. Wytwarza również takie produkty jak: poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanowa. Grupa Azoty to spółka akcyjna, w której Skarb Państwa posiada 33 proc. akcji.