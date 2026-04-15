Waldemar Duży powołany na wiceprezesa Grupy Azoty Police

Region Polska Agencja Prasowa

Grupa Azoty Police. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Rada Nadzorcza Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police powołała Waldemara Dużego na członka zarządu i wiceprezesa spółki - poinformowała w środę spółka w raporcie giełdowym. Nowy wiceprezes zacznie pełnić swoją funkcję od 16 kwietnia 2026 r.
Jak podano w komunikacie, Waldemar Duży posiada 25-letnie doświadczenie w przemyśle chemicznym i energetycznym, obejmujące m.in. zarządzanie produkcją, energetyką, utrzymaniem ruchu oraz realizację projektów inwestycyjnych i restrukturyzacyjnych.

W przeszłości był związany z koncernem Evonik AG, a także z Grupą Azoty, gdzie pełnił funkcje kierownicze, w tym dyrektora produkcji i dyrektora centrum energetyki. W latach 2015–2016 był prezesem Grupa Azoty Police Serwis, odpowiadając za restrukturyzację działalności remontowej.

Obecnie pełni funkcję wiceprezesa zarządu Grupa Azoty Polyolefins, gdzie odpowiada za obszar techniczno-produkcyjny oraz uczestniczy w procesie restrukturyzacji projektu Polimery Police.

Duży jest absolwentem Politechniki Rzeszowskiej oraz studiów podyplomowych m.in. na Akademii Górniczo-Hutniczej i na Uniwersytecie Szczecińskim, a także programu MBA Executive w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu.

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police należy do Grupy Azoty. Zajmuje się produkcją m.in. nawozów wieloskładnikowych oraz bieli tytanowej.

Grupa Azoty to drugi w UE producent nawozów azotowych i wieloskładnikowych. Jest jedynym producentem melaminy w Polsce. Wytwarza również takie produkty jak: poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanowa. Grupa Azoty to spółka akcyjna, w której Skarb Państwa posiada 33 proc. akcji.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Najczęściej czytane

  1. Ze szpitala w Zdrojach odeszło kilkunastu ginekologów. Tyszler: muszą odmładzać kadry
    (od 13 kwietnia oglądane 5321 razy)
  2. Wykolejony tramwaj na szczecińskim rondzie
    (od 10 kwietnia oglądane 4288 razy)
  3. Od 17 kwietnia w Szczecinie Strefa Czystego Transportu
    (od wczoraj oglądane 3436 razy)
  4. Siedzenia w nowych tramwajach zostaną oznaczone
    (od 10 kwietnia oglądane 2725 razy)
  5. Zmiany dla kierowców na S3
    (od 11 kwietnia oglądane 2549 razy)
