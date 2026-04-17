60-letnia wiata przystankowa doczeka się remontu

Jedna z najstarszych wiat przystankowych w Szczecinie zostanie odnowiona. Chodzi o 60-letni obiekt przy przystanku „Grabowa” na ulicy Batalionów Chłopskich.

Edycja tekstu: Michał Król

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego ogłosił przetarg na remont – oferty można składać do wtorku 21 kwietnia. Wiata powstała w 1966 roku i znajduje się przy Parku Leśnym Zdroje.Obiekt ma odzyskać pierwotny, beżowy kolor, zostanie też oświetlony i dostosowany do potrzeb osób z ograniczoną mobilnością.