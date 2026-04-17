Ostatnie dni na zgłaszanie projektów do tegorocznego SBO

To ostatni dzwonek na złożenie projektów, zmieniających okolicę. Do poniedziałku przyjmowane są wnioski do nadchodzącej edycji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Mieszkańcy będą mogli zdecydować, na jakie inwestycje miasto przeznaczy 22,5 miliona złotych.





Im więcej zgłoszonych projektów, tym ciekawsze propozycje wyboru dla mieszkańców - przypomina Jakub Baranowski, kierownik biura partycypacji społecznej szczecińskiego Urzędu Miasta.

Każdy mieszkaniec miasta może złożyć dowolną liczbę projektów. Należy do nich dołączyć listę poparcia podpisaną przez co najmniej 10 osób.





Wnioski przyjmowane są w formie elektronicznej na stronie internetowej SBO do poniedziałku 20 kwietnia do godz. 15.

Edycja tekstu: Michał Król

- W zeszłym roku było to 197 projektów, w związku z tym liczymy bardzo na to, że będzie ich jak najwięcej. Tak jak to było w przypadku głosowania, gdzie liczba głosujących zwiększyła się o ponad 12 tysięcy mieszkańców. Teraz także liczymy na to, że będzie więcej projektów - mówi Baranowski.