"Połączenie poleconego i e-maila". Poczta Polska podsumowuje działanie systemu

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Blisko 4 miliony użytkowników i ponad 72 miliony przesyłek. Poczta Polska podsumowuje funkcjonujący od stycznia 2025 roku system ułatwiający życie klientom indywidualnym i instytucjonalnym.

Jak mówiła w "Radiu Szczecin na wieczór" dyrektorka Biura Analiz i Cyfryzacji Procesów - Kinga Dobrzyń, od poniedziałku do piątku nadawanych jest około 320 tysięcy cyfrowych listów.



- To jak połączenie poleconego i e-maila. Dzięki licznym zabezpieczeniom, możemy mieć pewność, że korespondencja nie dostanie się w niepowołane ręce. Wystarczy tylko spełnić kilka warunków - mówiła na naszej antenie. - Powinniśmy i musimy się zalogować w sposób uwierzytelniony, czyli nie tak, jak do adresu e-mail loginem i hasłem, a potwierdzamy swoją tożsamość, czyli zarówno nasz nadawca, jak i nasz odbiorca są pewni, kto nadał i kto odebrał list.



Jedną z głównych korzyści jest możliwość odbierania listów z domu - bez odwiedzania placówki pocztowej. - Czyli nie musimy w żaden sposób się ograniczać do tego, gdzie placówka pocztowa jest umiejscowiona, w jakich godzinach jest czynna. Odwiedzamy już teraz w innych potrzebach, a nie w potrzebie nadania listu poleconego - tłumaczyła Dobrzyń.



Aby skorzystać z usługi, należy wejść na stronę edoreczenia.gov.pl lub mobywatel.gov.pl.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski