Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

"Połączenie poleconego i e-maila". Poczta Polska podsumowuje działanie systemu

Region Julia Nowicka

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Blisko 4 miliony użytkowników i ponad 72 miliony przesyłek. Poczta Polska podsumowuje funkcjonujący od stycznia 2025 roku system ułatwiający życie klientom indywidualnym i instytucjonalnym.
Jak mówiła w "Radiu Szczecin na wieczór" dyrektorka Biura Analiz i Cyfryzacji Procesów - Kinga Dobrzyń, od poniedziałku do piątku nadawanych jest około 320 tysięcy cyfrowych listów.

- To jak połączenie poleconego i e-maila. Dzięki licznym zabezpieczeniom, możemy mieć pewność, że korespondencja nie dostanie się w niepowołane ręce. Wystarczy tylko spełnić kilka warunków - mówiła na naszej antenie. - Powinniśmy i musimy się zalogować w sposób uwierzytelniony, czyli nie tak, jak do adresu e-mail loginem i hasłem, a potwierdzamy swoją tożsamość, czyli zarówno nasz nadawca, jak i nasz odbiorca są pewni, kto nadał i kto odebrał list.

Jedną z głównych korzyści jest możliwość odbierania listów z domu - bez odwiedzania placówki pocztowej. - Czyli nie musimy w żaden sposób się ograniczać do tego, gdzie placówka pocztowa jest umiejscowiona, w jakich godzinach jest czynna. Odwiedzamy już teraz w innych potrzebach, a nie w potrzebie nadania listu poleconego - tłumaczyła Dobrzyń.

Aby skorzystać z usługi, należy wejść na stronę edoreczenia.gov.pl lub mobywatel.gov.pl.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Jak mówiła w "Radiu Szczecin na Wieczór" dyrektorka Biura Analiz i Cyfryzacji Procesów - Kinga Dobrzyń, od poniedziałku do piątku nadawanych jest około 320 tysięcy cyfrowych listów.
Jedną z głównych korzyści jest możliwość odbierania listów z domu - bez odwiedzania placówki pocztowej.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 13:00 serwis z godziny 12:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

kwiecień 2026
poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek01sobota02niedziela03

  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

