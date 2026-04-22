Radio Szczecin
"Kolejki do badań mogą się wydłużyć rok, dwa lata"

Region Anna Klimczyk

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Zaniżanie wycen, brak rozliczeń za 2025 rok i ograniczanie środków na leczenie i diagnostykę. To główne zarzuty, jakie kierują do Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministerstwa Zdrowia uczestnicy protestu zorganizowanego przez Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych.
Alarmują, że między innymi przez wprowadzone 1 kwietnia przez NFZ limity w diagnostyce ambulatoryjnej, kolejki do badań będą tylko rosnąć.

Zdaniem lekarzym, już nie miesiące, a lata pacjenci mogą czekać na badania takie, jak tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, kolonoskopia czy gastroskopia. Wszystko przez wprowadzone 1 kwietnia przez NFZ limit w diagnostyce ambulatoryjnej.

- Mogą one ten czas oczekiwania znacznie wydłużyć, przyznaje prezes Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie Piotr Budek. - W mojej ocenie kolejki do badań mogą się wydłużyć rok, dwa lata.

- Celem wprowadzonych przez NFZ zmian nie jest limitowanie dostępu do badań, ale wyeliminowanie nieprawidłowości - odpowiada wiceministra zdrowia Katarzyna Kacperczyk. - Musimy tak udrożnić system, żebyśmy nie badali pacjentów dla samego badania.

Lekarze zapewniają, że trwający od poniedziałku protest nie wpłynie na funkcjonowanie pacjentów.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Relacja Anny Klimczyk [Radio Szczecin]

Najczęściej czytane

  1. Alerty II stopnia - wszystkie jednostki są w pełnej gotowości
    (od 19 kwietnia oglądane 4904 razy)
  2. Naukowcy z PUM wykazali, że osoby przyjmujące leki na odchudzanie jedzą skrajnie mało
    (od przedwczoraj oglądane 4051 razy)
  3. Wypadek na ul. Ku Słońcu. Samochód wjechał w budynek
    (od wczoraj oglądane 3283 razy)
  4. Prom Jantar zawrócił do Świnoujścia
    (od wczoraj oglądane 3240 razy)
  5. 10 zł miesięcznie za opiekę nad psem. Właścicielka wyleciała na Islandię
    (od przedwczoraj oglądane 3141 razy)
radioszczecin.tv

Dariusz Olech
Rusza budowa drugiego odcinka Zachodniej Obwodnicy Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]
Artur Łącki
10 zł miesięcznie za opiekę nad psem. Właścicielka wyleciała na Islandię
Szczeciński Festiwal Nauki i Zdrowia [WIDEO, ZDJĘCIA]
Marsz dla Życia ponownie na ulicach Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty