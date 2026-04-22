Zaniżanie wycen, brak rozliczeń za 2025 rok i ograniczanie środków na leczenie i diagnostykę. To główne zarzuty, jakie kierują do Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministerstwa Zdrowia uczestnicy protestu zorganizowanego przez Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych.

Alarmują, że między innymi przez wprowadzone 1 kwietnia przez NFZ limity w diagnostyce ambulatoryjnej, kolejki do badań będą tylko rosnąć.



Zdaniem lekarzym, już nie miesiące, a lata pacjenci mogą czekać na badania takie, jak tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, kolonoskopia czy gastroskopia. Wszystko przez wprowadzone 1 kwietnia przez NFZ limit w diagnostyce ambulatoryjnej.





- Mogą one ten czas oczekiwania znacznie wydłużyć, przyznaje prezes Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie Piotr Budek. - W mojej ocenie kolejki do badań mogą się wydłużyć rok, dwa lata.



- Celem wprowadzonych przez NFZ zmian nie jest limitowanie dostępu do badań, ale wyeliminowanie nieprawidłowości - odpowiada wiceministra zdrowia Katarzyna Kacperczyk. - Musimy tak udrożnić system, żebyśmy nie badali pacjentów dla samego badania.





Lekarze zapewniają, że trwający od poniedziałku protest nie wpłynie na funkcjonowanie pacjentów.

