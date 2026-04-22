Incydent w świnoujskim porcie

Jantar Unity. Fot. Unity Line Limited

Nowy prom Jantar w Świnoujściu uderzył w statek i wraca do portu - taką wiadomość otrzymaliśmy na telefoniczną skrzynkę kontaktową. O tym, co się faktycznie stało, powiedziała nam rzeczniczka Urzędu Morskiego w Szczecinie - Ewa Wieczorek.

- Prawdopodobnie nastąpił tylko kontakt z hakiem, który wystawał z dźwigu tego drugiego statku, który stał przy nabrzeżu. Jednak nie była to okoliczność, która by tutaj uniemożliwiała dalszą podróż promu - zapewniła Wieczorek.



Incydent wydarzył się we wtorek przed 15.



Po oględzinach statek z ponad godzinnym poślizgiem wypłynął w zaplanowany wcześniej rejs do Trelleborga.



