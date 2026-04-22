Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Incydent w świnoujskim porcie

Region Antoni Stefański

Jantar Unity. Fot. Unity Line Limited
Nowy prom Jantar w Świnoujściu uderzył w statek i wraca do portu - taką wiadomość otrzymaliśmy na telefoniczną skrzynkę kontaktową. O tym, co się faktycznie stało, powiedziała nam rzeczniczka Urzędu Morskiego w Szczecinie - Ewa Wieczorek.
- Prawdopodobnie nastąpił tylko kontakt z hakiem, który wystawał z dźwigu tego drugiego statku, który stał przy nabrzeżu. Jednak nie była to okoliczność, która by tutaj uniemożliwiała dalszą podróż promu - zapewniła Wieczorek.

Incydent wydarzył się we wtorek przed 15.

Po oględzinach statek z ponad godzinnym poślizgiem wypłynął w zaplanowany wcześniej rejs do Trelleborga.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 12:00 serwis z godziny 11:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

kwiecień 2026
poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek01sobota02niedziela03

  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Dariusz Olech
Rusza budowa drugiego odcinka Zachodniej Obwodnicy Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]
Artur Łącki
10 zł miesięcznie za opiekę nad psem. Właścicielka wyleciała na Islandię
Szczeciński Festiwal Nauki i Zdrowia [WIDEO, ZDJĘCIA]
Marsz dla Życia ponownie na ulicach Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty