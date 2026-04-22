Tramwaj wodny wypłynie w wakacje. Znamy więcej szczegółów

Fot. Starostwo Powiatowe w Policach/Archiwum

Wiadomo już czyje jednostki i za jakie pieniądze obsłużą tegoroczną edycję Samorządowego Szlaku Wodnego. Zakończyły się negocjacje z armatorami, którzy złożyli swoje oferty w postępowaniu przetargowym.

- Chodzi o dwie linie tramwaju wodnego kursującego po Zalewie Szczecińskim i cieśninie Świna - mówi rzecznik Starosty Powiatowego w Policach Sylwia Turkiewicz. - Zaproponowane kwoty wynoszą 630 tysięcy w przypadku firmy Seco za obsługę pierwszej linii na trasie Szczecin-Stepnica-Trzebież-Szczecin oraz 390 tysięcy złotych dla Adler-Schiffe Polska za obsługę na trasie Świnoujście-Trzebież-Nowe Warpno-Świnoujście.



Wcześniej złożone oferty przekroczyły budżet. Armatorzy dokonali więc aktualizacji cen.



Tramwaj wodny będzie kursował od 27 czerwca do 30 sierpnia. W ubiegłym roku z atrakcji skorzystało prawie 6 tysięcy osób.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski