Tramwaj wodny wypłynie w wakacje. Znamy więcej szczegółów

Fot. Starostwo Powiatowe w Policach/Archiwum
Wiadomo już czyje jednostki i za jakie pieniądze obsłużą tegoroczną edycję Samorządowego Szlaku Wodnego. Zakończyły się negocjacje z armatorami, którzy złożyli swoje oferty w postępowaniu przetargowym.
- Chodzi o dwie linie tramwaju wodnego kursującego po Zalewie Szczecińskim i cieśninie Świna - mówi rzecznik Starosty Powiatowego w Policach Sylwia Turkiewicz. - Zaproponowane kwoty wynoszą 630 tysięcy w przypadku firmy Seco za obsługę pierwszej linii na trasie Szczecin-Stepnica-Trzebież-Szczecin oraz 390 tysięcy złotych dla Adler-Schiffe Polska za obsługę na trasie Świnoujście-Trzebież-Nowe Warpno-Świnoujście.

Wcześniej złożone oferty przekroczyły budżet. Armatorzy dokonali więc aktualizacji cen.

Tramwaj wodny będzie kursował od 27 czerwca do 30 sierpnia. W ubiegłym roku z atrakcji skorzystało prawie 6 tysięcy osób.

