Protest pracowników. "Szpitale powiatowe na skraju wydolności"

Region Krzysztof Cichocki

Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]
Szpitale powiatowe na skraju wydolności - eskeprci zgodni: system wymaga pilnej naprawy. Milczący protest pracowników ponad stu szpitali powiatowych w kraju był sygnałem alarmowym dla całego systemu ochrony zdrowia.
Protest szpitali powiatowych

Goście audycji "Radia Szczecin na wieczór" nie mieli wątpliwości - obecny sposób finansowania może doprowadzić do zamykania placówek i zagrozić bezpieczeństwu pacjentów.

Na pogarszającą się sytuację finansową szpitali powiatowych zwracał uwagę dyrektor szpitala powiatowego w Garwolinie i wiceprezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych Krzysztof Żochowski.

- Sytuacja finansowa szpitali powiatowych zaczęła się istotnie pogarszać od ubiegłego roku, co było spowodowane nieterminową zapłatą za nasze świadczenia przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Niestety ten trend nieregularnych wypłat ma również miejsce w tym roku - podkreślił Żochowski.

- Problemy szpitali powiatowych są efektem błędów i psucia systemu ochrony zdrowia – tłumaczył menadżer służby zdrowia Adam Roślewski. - Zapomnieliśmy o tym, że potrzebujemy takiego miejsca, gdzie nie robi się medycyny tej najnowocześniejszej, ale porządnie robi się tą medycynę, taką z ludzką twarzą, holistyczną, która te proste sprawy rozwiąże. I to dla mnie jest szpital powiatowy.

Protesty w regionie odbyły się m.in. w Szczecinku, Kołobrzegu i Białogardzie.

Najczęściej czytane

  1. Alerty II stopnia - wszystkie jednostki są w pełnej gotowości
    (od 19 kwietnia oglądane 4994 razy)
  2. Naukowcy z PUM wykazali, że osoby przyjmujące leki na odchudzanie jedzą skrajnie mało
    (od 20 kwietnia oglądane 4336 razy)
  3. Prom Jantar zawrócił do Świnoujścia
    (od przedwczoraj oglądane 3729 razy)
  4. Wypadek na ul. Ku Słońcu. Samochód wjechał w budynek
    (od przedwczoraj oglądane 3486 razy)
  5. 10 zł miesięcznie za opiekę nad psem. Właścicielka wyleciała na Islandię
    (od 20 kwietnia oglądane 3387 razy)
radioszczecin.tv

Zwodowano drugi moduł doku w Stoczni "Wulkan" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Dariusz Olech
Rusza budowa drugiego odcinka Zachodniej Obwodnicy Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]
Artur Łącki
10 zł miesięcznie za opiekę nad psem. Właścicielka wyleciała na Islandię
Szczeciński Festiwal Nauki i Zdrowia [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty