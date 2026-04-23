Protest pracowników. "Szpitale powiatowe na skraju wydolności"

Szpitale powiatowe na skraju wydolności - eskeprci zgodni: system wymaga pilnej naprawy. Milczący protest pracowników ponad stu szpitali powiatowych w kraju był sygnałem alarmowym dla całego systemu ochrony zdrowia.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Goście audycji "Radia Szczecin na wieczór" nie mieli wątpliwości - obecny sposób finansowania może doprowadzić do zamykania placówek i zagrozić bezpieczeństwu pacjentów.Na pogarszającą się sytuację finansową szpitali powiatowych zwracał uwagę dyrektor szpitala powiatowego w Garwolinie i wiceprezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych Krzysztof Żochowski.- Sytuacja finansowa szpitali powiatowych zaczęła się istotnie pogarszać od ubiegłego roku, co było spowodowane nieterminową zapłatą za nasze świadczenia przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Niestety ten trend nieregularnych wypłat ma również miejsce w tym roku - podkreślił Żochowski.- Problemy szpitali powiatowych są efektem błędów i psucia systemu ochrony zdrowia – tłumaczył menadżer służby zdrowia Adam Roślewski. - Zapomnieliśmy o tym, że potrzebujemy takiego miejsca, gdzie nie robi się medycyny tej najnowocześniejszej, ale porządnie robi się tą medycynę, taką z ludzką twarzą, holistyczną, która te proste sprawy rozwiąże. I to dla mnie jest szpital powiatowy.Protesty w regionie odbyły się m.in. w Szczecinku, Kołobrzegu i Białogardzie.