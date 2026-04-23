Objawy pojawiają się, gdy choroba jest zaawansowana

Region Anna Klimczyk

Fot. pixabay.com / orzalaga (CC0 domena publiczna)
Obrzęki, zmiany w wyglądzie moczu, nadciśnienie tętnicze, ból w okolicy lędźwiowej i przewlekłe zmęczenie. To mogą być objawy chorych nerek, chociaż najczęściej pojawiają się, gdy choroba jest już zaawansowana.
- W Polsce schorzenia nerek to nowa cicha epidemia - przyznaje dr hab. n. med. Magda Wiśniewska, internista, diabetolog i nefrolog ze szpitala na szczecińskich Pomorzanach. - Przewlekła choroba nerek jest rozpoznawana na bardzo późnym etapie. Właściwie jako nefrolodzy w wielu przypadkach nie jesteśmy w stanie już za bardzo pomóc pacjentowi. Jedyne co możemy próbować robić to spowolnić postęp choroby, ale nie ją odwrócić czy próbować wyleczyć.

- Nerki nie bolą, więc nie możemy zapominać o odpowiedniej diagnostyce. Podstawą będzie badanie moczu - dodaje dr Wiśniewska. - Dobrze jest mieć USG nerek, ale z badań takich krwi dobrze by było zrobić sobie jeszcze morfologię, bo bardzo często już w tym bardziej zaawansowanym stadium przewlekłej choroby nerek towarzyszy niedokrwistość.

W Polsce na przewlekłą chorobę nerek choruje ponad 4,5 mln osób. Jednak tylko około 5 proc. zna diagnozę.

Najczęściej czytane

  1. Alerty II stopnia - wszystkie jednostki są w pełnej gotowości
    (od 19 kwietnia oglądane 4994 razy)
  2. Naukowcy z PUM wykazali, że osoby przyjmujące leki na odchudzanie jedzą skrajnie mało
    (od 20 kwietnia oglądane 4336 razy)
  3. Prom Jantar zawrócił do Świnoujścia
    (od przedwczoraj oglądane 3729 razy)
  4. Wypadek na ul. Ku Słońcu. Samochód wjechał w budynek
    (od przedwczoraj oglądane 3486 razy)
  5. 10 zł miesięcznie za opiekę nad psem. Właścicielka wyleciała na Islandię
    (od 20 kwietnia oglądane 3387 razy)
radioszczecin.tv

Zwodowano drugi moduł doku w Stoczni "Wulkan" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Dariusz Olech
Rusza budowa drugiego odcinka Zachodniej Obwodnicy Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]
Artur Łącki
10 zł miesięcznie za opiekę nad psem. Właścicielka wyleciała na Islandię
Szczeciński Festiwal Nauki i Zdrowia [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty