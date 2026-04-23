Reklamacje, zwrot towarów. Bezpłatne porady dla konsumentów

W szczecińskiej Galerii Kaskada mieszkańcy od czwartku do soboty będą mogli spotkać się z pracownikami Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów i skorzystać z bezpłatnych porad.
W specjalnie oznaczonym punkcie na poziomie 0 będzie można uzyskać fachowe wsparcie w zakresie praw konsumenta, szczególnie dotyczące reklamacji towarów i usług, zasad zwrotów, rękojmi oraz gwarancji.
Eksperci pomogą również w interpretacji przepisów oraz doradzą, jak skutecznie dochodzić swoich praw w sporach ze sprzedawcami lub usługodawcami. Eksperci pojawią się między 11.30 a 15.30.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
