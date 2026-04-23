Plaża w Tucznie przejdzie modernizację

Miejska plaża nad jeziorem Liptowskim w Tucznie przejdzie kompleksową modernizację. Pojawi się nowa infrastruktura rekreacyjna, sportowa i rodzinna.
Zadanie otrzyma ponad 2 mln zł wsparcia z puli funduszy europejskich będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego. W czwartek podpisanie umowy w tej sprawie. Na plaży powstanie m.in. pomost wraz z przystanią dla jachtów i slipem, kąpielisko z brodzikiem dla dzieci, plac zabaw oraz boisko do siatkówki plażowej.
Plaża zostanie wyposażona także w kontener sanitarny, wieżyczkę ratowniczą oraz miejsce na ognisko. Pojawią się też ławki, stojaki rowerowe czy tablice informacyjne oraz nowoczesne oświetlenie i monitoring.
Koszt prac szacuje się na 2,5 mln zł. Prace mają potrwać do końca 2027 roku.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
