Ekonomista: zwodowany dok jest sygnałem, że potrafimy coś zrobić

To sygnał, że Polska wciąż może się liczyć w branży okrętowej. Tak ekonomista komentuje w "Rozmowie pod krawatem" budowę pływającego doku.

W środę odbyło się wodowanie kolejnego fragmentu doku. Po zakończeniu prac będzie to największa tego typu konstrukcja na Bałtyku. Będzie miała 240 metrów długości i 47 metrów szerokości. Pozwoli na remontowanie ogromnych jednostek typu Panamax o nośności do 80 tys. ton.





Ekspert odniósł się również do sytuacji w polickich Polimerach. Firmę kupi Orlen za nieco ponad 1 mld zł.



- Technologia zostanie poprawiona, bo Hyundai wie jak ją naprawić. Zakład ruszy, podatki typu PIT pozostaną u nas. Będą wreszcie miejsca pracy - mówi prof. Leonard Rozenberg.



Ekonomista zwracał również uwagę, że w perspektywie kilku najbliższych lat należy liczyć się z rosnącymi kosztami paliw. Nie tylko z powodu konfliktów zbrojnych, ale również z planowanym wprowadzeniem przez UE opłat za emisję CO2 w transporcie – to tzw. ETS 2, który ma wejść w życie od 2028 roku.









Konstrukcja powstaje w Stoczni Szczecińskiej Wulkan. Zdaniem profesora Leonarda Rozenberga to może być sygnał, że w Polsce powstają ambitne projekty, które w tym zakresie są w stanie konkurować z innymi państwami.- Ten dok jest niewątpliwie sygnałem, że potrafimy coś zrobić. Jest to doskonały sygnał dla marketingowców, bo ten dok, chociaż tak wygląda niby byle jak, to jest to naprawdę niezwykle skomplikowana konstrukcja - mówi Rozenberg.