Trwa Europejski Tydzień Szczepień. Jego celem jest zwiększanie świadomości na temat ich roli w ochronie zdrowia i życia.

Hasło tegorocznej edycji brzmi „Szczepienia chronią – zaufaj nauce!”. Jednym z rekomendowanych dla osób dorosłych jest to przeciw Wirusowemu Zapaleniu Wątroby typu B.



Doktor nauk medycznych Joanna Jursa-Kulesza ze szczecińskiego szpitala przy Arkońskiej mówi o ogromnej skuteczności szczepień. - W latach 80-tych rejestrowaliśmy tych zakażeń 45 corocznie na 100 tysięcy ludzi. Obecnie tych zakażeń rejestruje się od 4 do 9 zachorowań na 100 tysięcy. To jest niewątpliwie sukces tego programu szczepień - podkreśla Jursa-Kulesza.



Dane te potwierdza szczeciński sanepid. - Większość rozpoznawalnych przypadków stanowi postać przewlekła choroby, co oznacza, że do zakażenia dochodziło najczęściej w przeszłości - dodaje Małgorzata Kapłan, rzecznik prasowy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie.



W pierwszym kwartale 2026 roku w województwie zachodniopomorskim odnotowano 26 zakażeń wirusowym zapaleniem wątroby typu B.



