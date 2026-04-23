Wymiana wodociągu na prawobrzeżu rozpoczęta

Ruszyły prace związane z przebudową sieci wodociągowej wraz z przyłączami w rejonie ul. Rymarskiej oraz ul. Dmowskiego.

Inwestycja obejmuje budowę około 1500 metrów nowej sieci wodociągowej oraz wymianę około 80 przyłączy o łącznej długości około 1000 metrów. Zakres robót obejmuje odcinek od skrzyżowania ul. Dmowskiego z ul. Mechaniczną do skrzyżowania ul. Rymarskiej z ul. Perkuna.Uwaga, mogą wystąpić okresowe utrudnienia w ruchu pojazdów, w tym czasowe zajęcie jednego pasa związane z pracą ciężkiego sprzętu.Rozpoczęcie głównych prac planowane jest na początek maja. Zakończenie przewidywane jest we wrześniu przyszłego roku.Koszt inwestycji to ponad 4 miliony złotych.