Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Wałcz walczy ze szkodnikiem

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Ratusz w Wałczu. Fot. wikipedia.org
Wałcz rozpoczął bój ze szkodnikiem, który zagraża kasztanowcom. Na kilkudziesięciu drzewach w mieście pojawiły się specjalne opaski lepowe.
Jak tłumaczy Michał Kamiński z wałeckiego ratusza, to sposób na ograniczenie liczby owadów niszczących miejskie drzewa.

- Jest to opaska lepowa z koszyczkiem feromonowym, który zabezpiecza kasztanowce przed szkodnikiem, którym jest szrotówek kasztanowcowiaczek. Feromon przyciąga samce motyli. Działa to w ten sposób, że zabezpiecza to drzewa przed migracją motyli w górę korony drzew - tłumaczy Kamiński.

Opaski lepowe pojawiły się na pniach kilkudziesięciu kasztanowców w Wałczu m.in. na promenadzie nad jeziorem Raduń oraz przy ulicach: Kołobrzeskiej, Nowomiejskiej i Orlej.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 12:00 serwis z godziny 11:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

kwiecień 2026
poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek01sobota02niedziela03

  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

