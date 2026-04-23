Wałcz walczy ze szkodnikiem

Ratusz w Wałczu.

Wałcz rozpoczął bój ze szkodnikiem, który zagraża kasztanowcom. Na kilkudziesięciu drzewach w mieście pojawiły się specjalne opaski lepowe.

Jak tłumaczy Michał Kamiński z wałeckiego ratusza, to sposób na ograniczenie liczby owadów niszczących miejskie drzewa.



- Jest to opaska lepowa z koszyczkiem feromonowym, który zabezpiecza kasztanowce przed szkodnikiem, którym jest szrotówek kasztanowcowiaczek. Feromon przyciąga samce motyli. Działa to w ten sposób, że zabezpiecza to drzewa przed migracją motyli w górę korony drzew - tłumaczy Kamiński.



Opaski lepowe pojawiły się na pniach kilkudziesięciu kasztanowców w Wałczu m.in. na promenadzie nad jeziorem Raduń oraz przy ulicach: Kołobrzeskiej, Nowomiejskiej i Orlej.



