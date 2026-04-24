Wyremontują korty tenisowe w Szczecinku

Modernizacja kortów tenisowych w Szczecinku będzie możliwa, dzięki dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego oraz Ministerstwa Sportu.
Łączny koszt inwestycji to 840 tysięcy złotych. Zadania podejmie się firma z Będzina.
Inwestycja na 18-letnich obiektach Regionalnego Centrum Tenisowego obejmuje wymianę nawierzchni trzech krytych kortów tenisowych oraz ich termomodernizację. Przy kortach pojawią się także stojaki na rowery.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
