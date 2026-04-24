Centrum Żeglarskie zaprasza na wodę

Od piątku można zgłaszać się na zajęcia żeglarskie. W południe rusza rekrutacja - liczba miejsc jest ograniczona.
Nabór będzie prowadzony online za pośrednictwem strony centrumzeglarskie.pl w zakładce "eRekrutacja".
Zajęcia, w szczecińskim Centrum Żeglarskim, będą odbywać się od maja do października.
Będą prowadzone na łódkach JANMOR, Urtica oraz jachtach typu 2020.
Dodatkowo dla chętnych dostępne będą kajaki, łódki motorowe, skutery wodne oraz jednostki typu DZ.
Na początek szkolenie w ramach sekcji przewidziano dla 25 osób.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
