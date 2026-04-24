Rowerowa ofensywa tunelu pod Świną

Tunel pod Świną. Fot. Urząd Miasta Świnoujścia

500 cyklistów przejmuje przeprawę pod Świną. Tunel w Świnoujściu na chwilę zmieni swoje oblicze. Zamiast szumu silników usłyszymy terkot wolnobiegów.

Pół tysięczna kolumna rowerzystów w tunelu, to widok niecodzienny, a ze względów bezpieczeństwa przeprawa chwilowo będzie wyłączona z ruchu uprzedza Wojciech Basałygo z UM w Świnoujściu.



- Musimy zabezpieczyć kolumnę rowerzystów. Przez około 20 minut żadne samochody tu przejeżdżać nie będą mogły. Wszystko zależy od tego, jak szybko rowerzyści będą pedałowali - dodaje Basałygo.



To wyjątkowe wydarzenie odbywa się w ramach 15. Rajdu Rowerowego Dookoła Zalewu Szczecińskiego i jest jedną z niewielu okazji, by legalnie pokonać tę trasę na dwóch kółkach.



- Sytuacja jest wyjątkowa... Przypominam, tunelem jeździć nie można. Osoby, które poruszają się na dwóch kółkach, korzystają z przeprawy promowej w centrum miasta - informuje Basałygo.



Chwilowe zamknięcie tunelu przewidziane jest między godziną 9 a 9.30.



Autorka edycji: Joanna Chajdas