Rowerowa ofensywa tunelu pod Świną

Region Joanna Maraszek

Tunel pod Świną. Fot. Urząd Miasta Świnoujścia
500 cyklistów przejmuje przeprawę pod Świną. Tunel w Świnoujściu na chwilę zmieni swoje oblicze. Zamiast szumu silników usłyszymy terkot wolnobiegów.
Pół tysięczna kolumna rowerzystów w tunelu, to widok niecodzienny, a ze względów bezpieczeństwa przeprawa chwilowo będzie wyłączona z ruchu uprzedza Wojciech Basałygo z UM w Świnoujściu.

- Musimy zabezpieczyć kolumnę rowerzystów. Przez około 20 minut żadne samochody tu przejeżdżać nie będą mogły. Wszystko zależy od tego, jak szybko rowerzyści będą pedałowali - dodaje Basałygo.

To wyjątkowe wydarzenie odbywa się w ramach 15. Rajdu Rowerowego Dookoła Zalewu Szczecińskiego i jest jedną z niewielu okazji, by legalnie pokonać tę trasę na dwóch kółkach.

- Sytuacja jest wyjątkowa... Przypominam, tunelem jeździć nie można. Osoby, które poruszają się na dwóch kółkach, korzystają z przeprawy promowej w centrum miasta - informuje Basałygo.

Chwilowe zamknięcie tunelu przewidziane jest między godziną 9 a 9.30.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Joanny Maraszek [Radio Szczecin]

Najnowsze podcasty