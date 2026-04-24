Radio Szczecin
Młodzieżowe rady powiatów i gmin dostały dofinansowania na swoje przedsięwzięcia

Region Antoni Stefański

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
100 tysięcy złotych otrzymały młodzieżowe rady powiatów i gmin z Zachodniopomorskiego. To w ramach pierwszej odsłony programu "Pomorze Zachodnie Młodych”.
Ta akcja zachęca nas i naszych rówieśników do tego, abyśmy mogli coś wspólnie zdziałać – mówi Jakub Kurpiewski, wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Szczecina.

- Samo dofinansowanie daje nam poczucie sprawczości, poczucie pewnej autonomii. Faktycznie te pieniądze może się nie wydają zbyt duże w perspektywie wszystkich inwestycji, jakie są czynione w tych miejscowościach, jednak one są pewnym papierkiem lakmusowym dla tego, czego młodzież potrzebuje - mówi Kurpiewski.

Chodzi o to, abyśmy przez swoją aktywność zachęcali innych do uczestnictwa w społeczeństwie obywatelskim. Temu ma służyć m.in. „Miasteczko pasji” – mówi Jakub Klejna, wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Powiatu Stargardzkiego.

- Będzie można tam zobaczyć różne stoiska, na których młodzi ludzie będą prezentować, a także dzielić się swoimi pasjami. Wiele też innych - już dorosłych instytucji przyjedzie i opowie o swojej pracy. A jeżeli chcą się Państwo dowiedzieć szczegółów, można odwiedzić w połowie września w Stargardzie - mówi Klejna.

Każda z 16 organizacji dostała 5000 złotych na realizację swojego przedsięwzięcia.

Edycja tekstu: Michał Król
