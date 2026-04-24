Radio Szczecin
Najmłodsi prezentowali piosenki i tańce ludowe inspirowane różnymi regionami Polski [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Krzysztof Cichocki

Realizacja Robert Stachnik [Radio Szczecin]
To była podróż po Polsce w kilka minut, opowiedziana folklorem w dziecięcym wydaniu. Tak wyglądał Przegląd Międzyprzedszkolny „Na ludową nutę” na scenie Domu Kultury Krzemień w szczecińskich Podjuchach.
Mali artyści prezentowali tańce i piosenki inspirowane różnymi regionami Polski, pokazując, że ludowe rytmy wcale nie są tylko dla dorosłych.

- Tańczyliśmy krakowiaka. - Mi się bardzo podoba. - Mi też. Jest w nim coś. Dzisiaj przesłuchałam tej muzyki. Była jakaś dla mnie wyjątkowa. - Tak pobudza jakby. - Chce się tańczyć, bo jakoś mi bardzo wchodzi w ucho - mówiły dzieci.

- Czy panu nogi podskakują, jak słyszy pan oberka albo krakowiaka? To tak bawią się dzieci, jeszcze bardziej żywiołowo. Każdy region polski ma swoje tradycje i jest to święto takiej radości i kultywowania tej kultury ludowej - mówi Monika Łasak, dyrektor Przedszkola Publicznego 54 "Plasusiowo".

W wydarzeniu wzięło udział dziewięć placówek z prawobrzeża Szczecina.

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Najmłodsi prezentowali piosenki i tańce ludowe inspirowane różnymi regionami Polski [WIDEO, ZDJĘCIA]
