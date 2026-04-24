58. "Kontrapunkt" coraz bliżej wielkiego finału [ZDJĘCIA]

Międzynarodowy Konkurs Formy na 58. "Kontrapunkt" zbliża się do finału. Publiczność zobaczy jeszcze dwa spektakle.

O godz. 17 na dużej scenie Teatru Lalek Pleciuga widowisko pt. "Kocham balet" Teatru Komuna Warszawa.



Tancerka i choreografka Ramona Nagabczyńska przygląda się trudnemu dziedzictwu szkoły baletowej i marzeniom o zastaniu baleriną - mówi kurator programowy Kontrapunktu Michał Rogulski.



- Wspólnie z innymi artystkami tanecznymi, o tych samych doświadczeniach w szkole baletowej, zastanawiają się nad tym, w jaki sposób to dziedzictwo baletu jest obecne w ich teraźniejszej praktyce artystycznej - podkreśla Rogulski.



Dla twórczyń spektaklu balet, to wspomnienie bólu. - Wspomnień o werbalnej i fizycznej przemocy stosowanej w nauce baletu przez nauczycieli. Wszystko to zmierza ku wybuchowej końcówce, gdzie przeszłość i teraźniejszość łączą się w pulsującej choreografii, rozsadzającej ramy przenikających się estetyk tańca współczesnego i baletu - dodaje Rogulski.



O przemocowości w balecie opowiada też ostatni konkursowy spektakl pt. "F*ck me" Mariny Otero, który zostanie pokazany w sobotę na scenie Teatru Współczesnego.



Międzynarodowy Konkurs Formy zakończą otwarte obrady jury, podczas których wyłoniony zostanie zwycięzca 58. Kontrapunktu.



Autorka edycji: Joanna Chajdas