Pół miliona złotych grzywien za brak szczepień dzieci. Najwyższa wyniosła 10 000 zł

Pół miliona złotych - tyle muszą zapłacić rodzice i opiekunowie nieszczepionych dzieci z województwa zachodniopomorskiego. To kwota tylko za pierwszy kwartał tego roku. W 2025 około pół miliona złotych kar nałożono za cały rok.

Nakładaniem grzywien na rodziców i opiekunów, którzy uchylają się od obowiązku szczepienia dzieci, zajmuje się wojewoda. W 2025 roku większość kar finansowych była w wysokości 500 i 1000 złotych. W tym roku najwyższa grzywna wyniosła już 10 tysięcy.Jak informuje Piotr Pieleszek z biura prasowego wojewody, takie kary nakładane są na tych, którzy po raz kolejny uchylają się od obowiązku szczepienia.- W pierwszym kwartale tego roku wojewoda zachodniopomorski nałożył 155 grzywien na rodziców i opiekunów, którzy odmawiają obowiązkowego szczepienia dzieci. Od stycznia tego roku, pierwsza grzywna wynosi 3000 zł, druga 5000 złotych, a trzecia 10 tys. zł - mówi Pieleszek.Do 25 kwietnia trwa Europejski Tydzień Szczepień. Jest obchodzony po raz 20.