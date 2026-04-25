Akcja "Czysta Odra". Możesz wziąć udział

Region Natalia Chodań

Akcja "Czysta Odra". Fot. Anna Pałamar [Radio Szczecin/Archiwum]
Akcja "Czysta Odra". Fot. Anna Pałamar [Radio Szczecin/Archiwum]
Bulwar przy Nabrzeżu Celnym w Szczecinie, okolice jeziora Dąbie w Czarnej Łące, nadodrzańskie plaże w Gryfinie i Policach to miejsca, gdzie odbędą się kolejne sprzątania w ramach akcji "Czysta Odra".
Pierwsze wydarzenie zaplanowano na sobotni poranek (od godziny 9). Na Nabrzeże Celne w Szczecinie zaprasza Łukasz Istelski znany z profilu Magnetyczny Szczecin.

- Spotykamy się tutaj przy Bosmanacie na Bulwarach Szczecińskich od strony prawobrzeża. Zaczynamy o godzinie 9 i za pomocą magnesów neodymowych będziemy wyławiać wszystko, co tutaj pod wodą zalega. Stali bywalcy posiadają swoje magnesy neodymowe, przyjeżdżają z nimi, natomiast ja posiadam siedem magnesów przygotowanych dla mniejszych i większych uczestników - powiedział.

Do Gryfina zaprasza Maciej Łukaszuk z Fundacji Między Odrami.

- Na plaży, Ośrodek Sportu i Rekreacji, akcję przewidujemy do godziny 15, a następnie wszystkich uczestników zapraszamy na ognisko z pieczeniem kiełbasek - mówił.

Koordynatorem wszystkich wydarzeń w regionie jest Stowarzyszenie Wywrotka.

Pełen harmonogram wydarzeń można znaleźć na profilu stowarzyszenia "Wywrotka".

Edycja tekstu: Jacek Rujna

