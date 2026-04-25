Kiermasz organizowany przez Stowarzyszenie Paczka dla Bohatera [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Anna Klimczyk

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]
Ogród Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie stał się areną pomagania - trwa tam XIX Kiermasz Charytatywny organizowany przez Stowarzyszenie Paczka dla Bohatera.
Cel - to zebranie pieniędzy na wyjazd rehabilitacyjny dla kombatantów.

- 11. wakacje dla bohatera; 60 kombatantów z całej Polski, w tym ponad 10 stulatków. Chcemy 10 maja zabrać ich na 9-dniowe wczasy leczniczo-rehabilitacyjne i do końca walczymy o każdy grosz, o każde pieniążki - powiedział Tomasz Sawicki, współorganizator Paczki dla Bohatera.

- Wszystkie mundury wojskowe, gadżety, broń, obuwie... można się ubrać od stóp do głów - wyliczał jeden z wystawców.
- Największa perełka to? - zaciekawiła się reporterka Radia Szczecin.
- Mamy szablę - usłyszała w odpowiedzi.

- Pyszne ciasta, które oczywiście sprzedajemy w ramach kiermaszu, wszystkie pieczone przez nas. - Gadżety, kubeczki, okulary słoneczne, niedługo już będzie słoneczne, to się przydadzą. - Popcorn, smalec z ogórkiem konserwowym, pajda chleba, świece sojowe, serdecznie zapraszamy - mówili kolejni wystawcy.

Wydarzenie potrwa do godziny 14. Wstęp jest bezpłatny.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Anny Klimczyk [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Kiermasz organizowany przez Stowarzyszenie Paczka dla Bohatera [WIDEO, ZDJĘCIA]
